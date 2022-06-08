Україна хоче купити Залізний купол: що це за система і що кажуть в Ізраїлі

Україна хоче купити в Ізраїлю системи перехоплення ракет Залізний купол. Про це напередодні нагадав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Він зазначив, що Сполучені Штати не будуть проти. Система Залізний купол, встановлена в Ізраїлі, охороняє його територію, перехоплюючи та знищуючи ракети малої дальності.

Розробка – ізраїльська, але Сполучені Штати надають фінансову підтримку ізраїльському Залізному куполу вже приблизно 10 років, і витратили $1,6 млрд на його виробництво і технічне обслуговування.

– Нам потрібен Залізний купол, щоб врятувати наших жінок і дітей від обстрілів російськими ракетами. Я навіть не хочу називати це зброєю, бо це захисне спорядження. Залізний купол – це те, що допомагає захищати цивільних, ним не можна вбивати, і нам не потрібна пожертва. Ми хочемо його купити, – сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Український посол закликав Тель-Авів підкріпити словесну підтримку України діями.

Досі ізраїльтяни обмежувалися лише гуманітарною допомогою, хоч заяви про можливість військової підтримки в Ізраїлі раніше лунали. Однак вони стихли – щоб не дратувати Росію, вважають експерти.

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