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Факты / Видео / Украина
Тетяна Забожко |

Україна має талант возвращается: на канале СТБ стартует борьба за призовые 500 тыс. грн

23 октября после пятилетней паузы на телеэкраны возвращается шоу Україна має талант.

В юбилейном – десятом – сезоне шоу на канале СТБ сотни участников со всех уголков Украины будут демонстрировать таланты и соревноваться за приз в полмиллиона гривен.

В новом сезоне зрителей ждут новые ведущие, новые таланты и новые судьи.

Победителя будет определять звездное трио – известный шоумен Сергей Притула, популярная актриса Ксения Мишина и топ-хореограф Евгений Кот.

Изюминкой нового сезона Україна має талант станет четвертый судья. Каждую неделю на помощь главным судьям будут приходить приглашенные украинские звезды.

Телеведущий Сергей Притула будет следить за тем, чтобы дальше в шоу проходили только действительно достойные участники.

– Иногда приходят люди с гипертрофированным представлением о своих талантах и возможностях, а там на самом деле талантом и не пахнет, – говорит Сергей Притула.

Чувствует ответственность и актриса Ксения Мишина. Судья убеждена: осуждать чей-то талант – неправильно:

– Но если принимать во внимание условия шоу, нам нужно сравнивать таланты участников.

А Евгений Кот признается: не может быть строгим судьей, когда на сцене самые молодые участники.

Ведущим шоу станет украинский актер и шоумен Григорий Решетник. Его главная задача – поддержать участников за кулисами перед выходом на сцену.

– Напряжение такое, что группа поддержки в ответ на мои вопросы просто молчит, – рассказывает ведущий шоу Україна має талант Григорий Решетник.

На самом деле, говорит ведущий, люди молчат не потому, что им нечего сказать, а так на них сказывается невероятное волнение.

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