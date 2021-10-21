Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна
Тетяна Забожко |

Україна має талант повертається: на каналі СТБ стартує боротьба за призові 500 тис. грн

23 жовтня після п’ятирічної паузи на телеекрани повертається шоу Україна має талант.

У ювілейному – десятому – сезоні шоу на каналі СТБ сотні учасників з усіх куточків України демонструватимуть таланти та змагатимуться за приз у півмільйона гривень.

У новому сезоні на глядачів чекають нові ведучі, нові таланти й нові судді.

Переможця визначатиме зіркове тріо – відомий шоумен Сергій Притула, популярна акторка Ксенія Мішина та топ-хореограф Євген Кот.

Родзинкою нового сезону Україна має талант стане четвертий суддя. Щотижня на допомогу головним суддям приходитимуть запрошені українські зірки.

Телеведучий Сергій Притула стежитиме за тим, щоб далі в шоу йшли лише справді гідні учасники.

– Іноді приходять люди з гіпертрофованим уявленням про свої таланти та можливості, а там насправді талантом і не пахне, – говорить Сергій Притула.

Відчуває відповідальність і акторка Ксенія Мішина. Суддя переконана: засуджувати чийсь талант – неправильно:

– Але якщо брати до уваги умови шоу, нам потрібно порівнювати таланти учасників.

А Євген Кот зізнається: не може бути суворим суддею, коли на сцені наймолодші учасники.

Ведучим шоу стане український актор та шоумен Григорій Решетнік. Його головне завдання – підтримати учасників за лаштунками перед виходом на сцену.

– Напруга така, що група підтримки у відповідь на мої запитання просто мовчить, – розповідає ведучий шоу Україна має талант Григорій Решетник.

Насправді, каже ведучий, люди мовчать не тому, що їм нічого сказати, а так на них позначається неймовірне хвилювання.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

500 тис. грн на компостування: у конкурсі Наша громада визначився переможець
500 тис. грн на компостування: у конкурсі Наша громада визначився переможець
Притула підтвердив наміри створити політичну партію
Притула підтвердив наміри створити політичну партію
11 сезон МастерШеф: названо першого учасника шоу, що вибув
11 сезон МастерШеф: названо першого учасника шоу, що вибув
У Дніпрі до Дня міста влаштують найбільше в світі лазерне шоу
У Дніпрі до Дня міста влаштують найбільше в світі лазерне шоу
МастерШеф 11 сезон 2 випуск: команда зі старту вилетіла з кулінарного шоу
МастерШеф 11 сезон 2 випуск: команда зі старту вилетіла з кулінарного шоу
Такого зі мною ще не було: на вечірку до Огнєвіч завітала поліція
Такого зі мною ще не було: на вечірку до Огнєвіч завітала поліція
Ксенія Мішина зловила букет нареченої: шанувальники чекають на весілля з Еллертом
Ксенія Мішина зловила букет нареченої: шанувальники чекають на весілля з Еллертом
Телеканал СТБ завершує участь у проведенні нацвідбору на Євробачення
Телеканал СТБ завершує участь у проведенні нацвідбору на Євробачення
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка