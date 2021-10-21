Україна має талант повертається: на каналі СТБ стартує боротьба за призові 500 тис. грн

23 жовтня після п’ятирічної паузи на телеекрани повертається шоу Україна має талант.

У ювілейному – десятому – сезоні шоу на каналі СТБ сотні учасників з усіх куточків України демонструватимуть таланти та змагатимуться за приз у півмільйона гривень.

У новому сезоні на глядачів чекають нові ведучі, нові таланти й нові судді.

Переможця визначатиме зіркове тріо – відомий шоумен Сергій Притула, популярна акторка Ксенія Мішина та топ-хореограф Євген Кот.

Родзинкою нового сезону Україна має талант стане четвертий суддя. Щотижня на допомогу головним суддям приходитимуть запрошені українські зірки.

Телеведучий Сергій Притула стежитиме за тим, щоб далі в шоу йшли лише справді гідні учасники.

– Іноді приходять люди з гіпертрофованим уявленням про свої таланти та можливості, а там насправді талантом і не пахне, – говорить Сергій Притула.

Відчуває відповідальність і акторка Ксенія Мішина. Суддя переконана: засуджувати чийсь талант – неправильно:

– Але якщо брати до уваги умови шоу, нам потрібно порівнювати таланти учасників.

А Євген Кот зізнається: не може бути суворим суддею, коли на сцені наймолодші учасники.

Ведучим шоу стане український актор та шоумен Григорій Решетнік. Його головне завдання – підтримати учасників за лаштунками перед виходом на сцену.

– Напруга така, що група підтримки у відповідь на мої запитання просто мовчить, – розповідає ведучий шоу Україна має талант Григорій Решетник.

Насправді, каже ведучий, люди мовчать не тому, що їм нічого сказати, а так на них позначається неймовірне хвилювання.

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