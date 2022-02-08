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Украина может получить дополнительную экономическую помощь от США

Петро Дем'янчук

Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине дополнительной экономической помощи. Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс.

Он отметил – на прошлой неделе Штаты вместе с несколькими партнерами создали новый фонд под названием Партнерство за сильную Украину. 

К нему кроме США присоединились Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария. Сумма – 47 миллионов долларов.

Эти деньги должны помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины.

Напомним, США и НАТО продолжают призывать Россию прекратить стягивание войск к украинским границам.

Запад предупреждает РФ, что в случае новой попытки вторжения в Украину Кремль ждут жесткие и незамедлительные санкции.

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