Украина может получить дополнительную экономическую помощь от США
Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине дополнительной экономической помощи. Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс.
Он отметил – на прошлой неделе Штаты вместе с несколькими партнерами создали новый фонд под названием Партнерство за сильную Украину.
К нему кроме США присоединились Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария. Сумма – 47 миллионов долларов.
Эти деньги должны помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины.
Напомним, США и НАТО продолжают призывать Россию прекратить стягивание войск к украинским границам.
Запад предупреждает РФ, что в случае новой попытки вторжения в Украину Кремль ждут жесткие и незамедлительные санкции.
2022-02-08