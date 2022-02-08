Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ

Україна може отримати додаткову економічну допомогу від США

Петро Дем'янчук

Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні додаткової економічної допомоги. Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Він зазначив – минулого тижня Штати разом із кількома партнерами створили новий фонд під назвою Партнерство за сильну Україну.

До нього окрім США приєдналися Великобританія, Канада, Швеція та Швейцарія. Сума – 47 мільйонів доларів.

Ці гроші мають допомогти пом’якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних та східних регіонах України.

Нагадаємо, США та НАТО продовжують закликати Росію припинити стягування військ до українських кордонів.

Захід попереджає РФ, що у разі нової спроби вторгнення в Україну на Кремль чекають жорсткі та негайні санкції.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський про переговори з Макроном: Ключовою темою був мирний процес
Зеленський про переговори з Макроном: Ключовою темою був мирний процес
Візит Макрона до України: як світові лідери намагаються стримати Путіна від повномасштабної війни
Візит Макрона до України: як світові лідери намагаються стримати Путіна від повномасштабної війни
Зустріч Бербок та Зеленського не відбулася з двох причин – CNN
Зустріч Бербок та Зеленського не відбулася з двох причин – CNN
Росія не йтиме в наступ, коли в Україні міжнародні гості – Кулеба
Росія не йтиме в наступ, коли в Україні міжнародні гості – Кулеба
”Авантюра” Макрона та спроби Шольца відновити довіру: що ЗМІ пишуть про переговори довкола України
”Авантюра” Макрона та спроби Шольца відновити довіру: що ЗМІ пишуть про переговори довкола України
Вздовж всього українського кордону знаходиться 140 тис. російських військових – Резніков
Вздовж всього українського кордону знаходиться 140 тис. російських військових – Резніков
Америка має намір збільшити військову допомогу Україні – Блінкен
Америка має намір збільшити військову допомогу Україні – Блінкен
У серпні відбудеться новий саміт Кримської платформи – Кулеба
У серпні відбудеться новий саміт Кримської платформи – Кулеба
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка