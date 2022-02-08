Україна може отримати додаткову економічну допомогу від США

Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні додаткової економічної допомоги. Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Він зазначив – минулого тижня Штати разом із кількома партнерами створили новий фонд під назвою Партнерство за сильну Україну.

До нього окрім США приєдналися Великобританія, Канада, Швеція та Швейцарія. Сума – 47 мільйонів доларів.

Ці гроші мають допомогти пом’якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних та східних регіонах України.

Нагадаємо, США та НАТО продовжують закликати Росію припинити стягування військ до українських кордонів.

Захід попереджає РФ, що у разі нової спроби вторгнення в Україну на Кремль чекають жорсткі та негайні санкції.

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