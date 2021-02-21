Україна націоналізує нафтопровід Самара-Західний напрямок

Відповідно до рішення РНБО – Україна націоналізує нафтопровід Самара-Західний напрямок, Володимир Зеленський уже підписав необхідний указ.

Це трубопровід протяжністю понад 1 100 км, який проходить через шість областей. По ньому дизельне пальне з Росії та Білорусі прокачується як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту до Європи, зокрема до Угорщини.

Оператором трубопроводу нині є компанія ПрикарпатЗахідтранс, у приватних руках інфраструктура опинилася 2015 року. За інформацією у ЗМІ, власники компанії білоруський бізнесмен Микола Воробей та німецький громадянин Анатолій Шефер. Останнього пов’язують з Віктором Медведчуком, проти якого РНБО запровадила санкції.

Запровадження санкцій в Україні

Після проведення засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням Володимира Зеленського, яке відбулося 19 лютого 2021 року, в Україні запровадили низку персональних санкцій.