Україна націоналізує нафтопровід Самара-Західний напрямок
Відповідно до рішення РНБО – Україна націоналізує нафтопровід Самара-Західний напрямок, Володимир Зеленський уже підписав необхідний указ.
Це трубопровід протяжністю понад 1 100 км, який проходить через шість областей. По ньому дизельне пальне з Росії та Білорусі прокачується як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту до Європи, зокрема до Угорщини.
Оператором трубопроводу нині є компанія ПрикарпатЗахідтранс, у приватних руках інфраструктура опинилася 2015 року. За інформацією у ЗМІ, власники компанії білоруський бізнесмен Микола Воробей та німецький громадянин Анатолій Шефер. Останнього пов’язують з Віктором Медведчуком, проти якого РНБО запровадила санкції.
Запровадження санкцій в Україні
Після проведення засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням Володимира Зеленського, яке відбулося 19 лютого 2021 року, в Україні запровадили низку персональних санкцій.