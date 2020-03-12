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Украина первый день на карантине — что закрыли

На границе Украины пункты пропуска работают в обычном режиме, проверяют температуру в приезжих и ожидают официальный приказ закрыть КПП. Пока такого приказа не было. Накануне в правительстве заявили, что из 219 будут работать только 49.

Буковина изолирована вся, обучение здесь остановилось еще на прошлой неделе. Отныне на карантин ушли почти все школы на Волыни, Ровенской, Днепропетровской и Винницкой областях. Большинство учебных заведений ввели дистанционное образование. Детям в он-лайн режиме учителя читают уроки, задают задачи и оценивают. Каждая школа может таким обучением охватить несколько тысяч школьников.

Детсады в Виннице закроют с понедельника. В Запорожье детсады будут работать в обычном режиме, но будет усилен контроль за здоровьем малышей.

В Харькове карантин в школах и детсадах не ввели. В Тернополе из-за того, что родители не готовы к карантину, работу детских садов продлили на два дня.

Факты ICTV ранее писали о том, что не работает в Киеве из-за карантина.

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