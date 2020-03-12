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Факты / Видео / Украина

Без массовых мероприятий и кино. Что не работает в Киеве из-за карантина

Киев накануне первым объявил о карантине. Школы, садики и вузы, независимо от форм собственности, закрыли. Родители бросились сразу искать, куда деть своих чад.

Активизировались и няни-фрилансеры в соцсетях. Предлагают свои услуги. В то же время городская власть просит работодателей позволить своим работникам, имеющим детей, работать по возможности из дома.

Юристы же отмечают, что в этом случае родители имеют право на отпуск за свой счет на весь период карантина.

Городские власти также запретили массовые мероприятия, где есть более 60 человек. Кроме того, ограничили работу кинотеатров и развлекательных залов в торговых центрах.

Сеть кинотеатров Оскар послушно не работает. Сайт билеты не продает, кассы тоже пустые, есть только персонал.

В то же время сам торговый центр будет работать в обычном режиме. Открыты все магазины. Здесь уже полтора месяца как усиленная дезинфекция, которая проводится ночью.

В супермаркетах ажиотажа нет, покупатели настроены оптимистично. Вируса боятся, однако не паникуют. Городской транспорт работает в штатном режиме. Однако его тоже усиленно дезинфицируют.

Факты ICTV ранее писали о том, из-за карантина в Харькове не будут закрывать школы и детсады.

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