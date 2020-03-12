Україна перший день на карантині – що закрили

На кордоні України пункти пропуску працюють у звичному режимі, перевіряють температуру в приїжджих та очікують на офіційний наказ закрити КПП. Поки такого наказу не було. Напередодні в уряді заявили, що із 219 працюватимуть лише 49.

Буковина ізольована вся, навчання тут зупинилося ще минулого тижня. Віднині на карантин пішли майже всі школи на Волині, Рівненщині, Дніпропетровщині та Вінниччині. Більшість навчальних закладів запровадили дистанційну освіту. Дітям в он-лайн режимі вчителі читають уроки, задають завдання та оцінюють. Кожна школа може таким навчанням охопити кілька тисяч школярів.

Дитсадки у Вінниці закриють з понеділка. У Запоріжжі дитсадки працюватимуть у звичному режимі, але буде посилений контроль за здоров’ям малечі.

У Харкові карантин у школах та дитсадках не запровадили. У Тернополі через те, що батьки не готові до карантину, роботу дитячих садків продовжили на два дні.

Факти ICTV раніше писали про те, що не працює у Києві через карантин.

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