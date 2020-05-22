Украина утопает в мусоре: где сортируют, а кто не готов к чистой жизни

О вреде мусора, который заполонил леса, говорят часто и безрезультатно. Как и закон об обязательной сортировке прописали, но значительного сдвига не видно. Может нарушителей за загрязнения рек, берегов, лесов и обочин стоит приравнять к поджигателям травы и лесов. И поднять штрафы. В Украине сознательное уничтожение природы остается безнаказанным.

Не селяни, а туристы. Местный староста именно их называет основной причиной загрязнения гор. Правда в Яворове, где проживает более двух тысяч человек, организованного вывоза мусора нет. Мол, люди собирают, сельсовет в районе заказывает машину. Куда везут, не знает.

Один из хуторов высокогорного поселка Верховина. Здесь, как и в других местах, берега и лесные холмы усеяны мусором. Обычно для стихийной свалки люди выбирают обрыва в нескольких метрах от дороги, рядом с рекой. Мол, вода все заберет.

Верховине повезло, несколько человек тут сдвинули мусорную проблему, два года назад начали сортировку мусора. Их поддержала власть. На территории поселка установили 25 площадок с контейнерами. Район Верховина чуть ли не единственная, где хоть как-то пытаются изменить ситуацию.

Селяни не готовы собирать и сдавать на переработку мусор, даже если живут неподалеку стихийного полигона. Хотя его бесплатно забирает местный коммунхоз, признает староста Криворовного. В экоинспекции штрафовать тех, кто засоряет природу, не спешат. Перекладывают эти полномочия на местных чиновников. И те из-за безденежья мусором не занимаются. Хотя сортировать, хранить и сдавать мусор не трудно — нужно лишь в борьбе за чистые горы поменять привычки.

Факты ICTV ранее писали о том, что река Боржава завалена мусором.

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