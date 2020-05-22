Україна потопає у смітті: де сортують, а хто не готовий до чистого життя

Про шкоду від сміття, яке заполонило ліси, говорять часто і безрезультатно. Наче і закон про обов’язкове сортування прописали, але значного зрушення не видно. Може порушників за забруднення рік, берегів, лісів та узбіч варто прирівняти до паліїв трави та лісів. І підняти штрафи. В Україні свідоме знищення природи залишається без покарання.

Не селяни, а туристи. Місцевий війт саме їх називає основною причиною забруднення гір. Щоправда в Яворові, де мешкає більше двох тисячі людей, організованого вивозу сміття немає. Мовляв люди збирають, сільрада в району замовляє машину. Куди везуть, не знає.

Один із присілків високогірного селища Верховина. Тут, як і в інших місцях, береги та лісові пагорби засіяні непотребом. Зазвичай для стихійного звалища люди вибирають урвища за кілька метрів від дороги, поруч з рікою. Мовляв, вода усе забере.

Верховині пощастило, кілька людей тут таки зрушили сміттєву проблему, два роки тому започаткували сортування сміття. Їх підтримала влада. На території селища встановили 25 майданчиків з контейнерами. Район Верховина чи не єдина, де бодай якось намагаються змінити ситуацію.

Селяни не готові збирати та здавати на переробку сміття, навіть якщо живуть неподалік стихійного полігону. Хоча його безоплатно забирає місцевий комунгосп, визнає війт Криворівні. В екоінспекції штрафувати тих, хто засмічує природу, не поспішають. Перекладають ці повноваження на місцевих чиновників. Та ті через безгрошів’я сміттям не займаються. Хоча сортувати, зберігати та здавати непотріб не важко – потрібно лише в боротьбі за чисті гори поміняти звички.

Факти ICTV раніше писали про те, що річка Боржава завалена сміттям.

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