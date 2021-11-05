Украина начинает производство снарядов для станковых гранатометов ВОГ 17

Украина начинает полноценное производство снарядов для автоматических станковых гранатометов – ВОГ 17.

Заниматься этим будет государственное предприятие Импульс в Шостке.

В цехе завода одновременно может работать до полусотни инженеров. Каждый создает отдельные детали. Корпус гранатометного выстрела состоит из десятков мелких элементов.

В соседнем здании собирают едва ли не самую технологичную часть боеприпаса.

За все время работы предприятия в этот цех никогда не пускали журналистов.

Детонация может произойти даже от избытка статического электричества на одежде или волосах.

В состав взрывателя входят несколько химических соединений. Основная же взрывная часть – из гексогена.

В следующем помещении инженеры уже собирают капсулы со взрывателями. Процесс – тоже крайне опасный. Одно лишнее движение – и взрыв. Именно поэтому работники стоят за защитными экранами. И почти все они – женщины.

Готовый боеприпас тестируют, подвергая разнообразным испытаниям: температуре, давлению и отстрелу из гранатомета.

Мощности предприятия позволяют производить около 600 тыс. подрывников в год. Но в Укроборонпроме уверяют, что после подписания договора с вооруженными силами Украины ресурс позволит увеличить объемы до миллиона снарядов в год.

Подобного производства ни в Украине, ни в Европе больше нет, подчеркивают в ведомстве. В мире существует всего десяток заводов с полным циклом создания снарядов.

Импульс может встать с ними в один ряд. Полномасштабное производство гранатометных выстрелов ВОГ 17 планируют запустить уже в следующем году.

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