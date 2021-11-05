Україна розпочинає виробництво снарядів для станкових гранатометів ВОГ 17
Україна розпочинає повноцінне виробництво снарядів для автоматичних станкових гранатометів – ВОГ 17.
Займатиметься цим державне підприємство Імпульс в Шостці.
У цеху заводу одночасно може працювати до півсотні інженерів. Кожен створює окремі деталі. Корпус гранатометного пострілу складається з десятків дрібних елементів.
У сусідній будівлі збирають чи не найтехнологічнішу частину боєприпасу.
За весь час роботи підприємства у цей цех ніколи не пускали журналістів.
Детонація може відбутися навіть від надлишку статичної електрики на одязі чи волоссі.
До складу підривника входять декілька хімічних сполук. Основна ж вибухова частина – з гексогену.
У наступному приміщенні інженери вже збирають капсули з підривниками. Процес – теж вкрай небезпечний . Один зайвий рух – і вибух. Саме тому працівники стоять за захисними екранами. До речі, майже усі співробітники тут – жінки.
Готовий боєприпас тестують, піддаючи різноманітним випробуванням: температурою, тиском та відстрілом з гранатомета.
Потужності підприємства дають змогу виробляти близько 600 тис. підривників на рік. Але в Укроборонпромі запевняють, що після підписання договору зі збройними силами України ресурс дозволить збільшити об’єми до мільйона снарядів на рік .
Подібного виробництва ні в Україні, ні у Європі більше немає, підкреслюють у відомстві. У світі існує лише десяток заводів з повним циклом створення снарядів.
Імпульс може стати з ними в один ряд. Повномасштабне виробництво гранатометних пострілів ВОГ 17 планують запустити вже наступного року.