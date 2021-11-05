Україна розпочинає виробництво снарядів для станкових гранатометів ВОГ 17

Україна розпочинає повноцінне виробництво снарядів для автоматичних станкових гранатометів – ВОГ 17.

Займатиметься цим державне підприємство Імпульс в Шостці.

У цеху заводу одночасно може працювати до півсотні інженерів. Кожен створює окремі деталі. Корпус гранатометного пострілу складається з десятків дрібних елементів.

У сусідній будівлі збирають чи не найтехнологічнішу частину боєприпасу.

За весь час роботи підприємства у цей цех ніколи не пускали журналістів.

Детонація може відбутися навіть від надлишку статичної електрики на одязі чи волоссі.

До складу підривника входять декілька хімічних сполук. Основна ж вибухова частина – з гексогену.

У наступному приміщенні інженери вже збирають капсули з підривниками. Процес – теж вкрай небезпечний . Один зайвий рух – і вибух. Саме тому працівники стоять за захисними екранами. До речі, майже усі співробітники тут – жінки.

Готовий боєприпас тестують, піддаючи різноманітним випробуванням: температурою, тиском та відстрілом з гранатомета.

Потужності підприємства дають змогу виробляти близько 600 тис. підривників на рік. Але в Укроборонпромі запевняють, що після підписання договору зі збройними силами України ресурс дозволить збільшити об’єми до мільйона снарядів на рік .

Подібного виробництва ні в Україні, ні у Європі більше немає, підкреслюють у відомстві. У світі існує лише десяток заводів з повним циклом створення снарядів.

Імпульс може стати з ними в один ряд. Повномасштабне виробництво гранатометних пострілів ВОГ 17 планують запустити вже наступного року.

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