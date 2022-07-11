Украинизация должна быть конструктивной: Жадан об альтернативах русской литературе

Украинский поэт, прозаик и эссеист Сергей Жадан рассказал, чем можно заменить русские книги, как отгородиться от литературы врагов и стоит ли ждать романа о войне от него.

Практически месяц назад Верховная Рада приняла закон, которым запрещается импорт в Украину книг из РФ и Беларуси, однако его до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский. Жадан считает, этот закон нужно было подписать еще в 2014 году, поскольку это в первую очередь про поддержку отечественного книгоиздательства.

— Ну и в контексте войны с РФ много чего сейчас требует пересмотра… Это не нормально, что на девятом году войны к нам завозятся продукты из России, это не допустимо, — отметил Сергей.

Говорит, мир литературы безграничный. Сейчас стало множество переводов книг на украинский язык, поэтому без российской литературы полочки книг точно не будут пустовать.

— За последние восемь лет все таки что-то изменилось и присутствие российских книг в наших магазинах не такая большая, как была до 2014 года. Их стало меньше, украинцы от этого не стали глупее, а наш книжный рынок начал развиваться… Украинизация должна быть конструктивной и чтобы граждане Украины интересовались своим контентом, — отметил поэт.

Уверен, принятие такого закона после окончания военных действий будет важным фактором и ускорит много процессов в литературном пространстве.

Признается, возможно после победы напишет роман, но сейчас точно сказать не может, поскольку занят другой работой. Говорит, сейчас ведет свой блог в соцсетях — некий дневник, который выдают немцы и американцы. Возможно, выпустит и в Украине.

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