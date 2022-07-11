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Українізація має бути конструктивною: Жадан про альтернативи російській літературі

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle

Український поет, прозаїк та есеїст Сергій Жадан розповів, чим можна замінити російські книжки, як відгородитися від літератури ворогів і чи варто чекати на роман про війну від нього.

Майже місяць тому Верховна Рада ухвалила закон, яким забороняється імпорт в Україну книг із РФ та Білорусі, проте його досі не підписав президент Володимир Зеленський. Жадан вважає, що цей закон треба було підписати ще в 2014 році, оскільки це насамперед про підтримку вітчизняного книговидавництва.

– Ну і в контексті війни з РФ багато чого зараз потребує перегляду… Це не нормально, що на дев’ятому році війни до нас завозяться продукти з Росії, це не допустимо, – зазначив Сергій.

Каже, світ літератури безмежний. Зараз стало безліч перекладів книг українською мовою, тому без російської літератури полички книжок точно не пустуватимуть.

– За останні вісім років все-таки щось змінилося і присутність російських книг у наших магазинах не така велика, як була до 2014 року. Їх поменшало, українці від цього не стали дурнішими, а наш книжковий ринок почав розвиватися… Українізація має бути конструктивною і щоб громадяни України цікавилися своїм контентом, – зазначив поет.

Впевнений, що ухвалення такого закону після закінчення воєнних дій буде важливим фактором і прискорить багато процесів у літературному просторі.

Зізнається, можливо, після перемоги напише роман, але зараз точно сказати не може, оскільки зайнятий іншою роботою. Каже, наразі веде свій блог у соцмережах – щоденник, який видають німці та американці. Можливо випустить і в Україні.

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