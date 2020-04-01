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Українська промисловість може зупинитись через здорожчання електроенергії

Українська промисловість підраховує майбутні збитки від різкого збільшення ціни на електроенергію. У березні вона піднялась на 35%. Все це при тому, що саме промисловість – це останнє, що тримає економіку від колапсу, пов’язаного із карантином.

На підприємствах в Україні працює 2,5 млн людей, і якщо ціна на електрику не впаде, це відіб’ється на економіці, адже передусім, можуть зрости ціни, а компанії зазнають непоправних збитків. Експерти зазначають, що нині ціна на електроенергію вища, ніж у країнах Європи. Докладніше у сюжеті Христини Венгеляускайте і Ольги Чайко.

Нагадаємо, третина заробітчан, що повернулися з Польщі, повністю або частково втратили роботу.

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