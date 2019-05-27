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Украинские байкеры собрались на первый весенний слет на Николаевщине

Украинские байкеры собрались на свой первый весенний слет. Для этого выбрали Николаевскую область. Поселились на берегу реки Южный Буг, живут семьями в полевых условиях и устраивают соревнования.

Все разговоры на слете, конечно, о мотоциклах. На поляне настоящий парад: супербайк, крутой круизер, быстрые спортивные и классическая Ява шестидесятых.

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Среди байкеров – люди разных профессий. Врачей и работников, инженеров и художников объединяет любовь к путешествиям на мотоцикле.

120 байкеров со всей страны собрались на весенний слет на природе. В то же время – Николаевщина не единственное место, которое посетят байкеры. Теперь каждые выходные байкеры будут собираться в другой области. Ближайшие слеты – Тарасова гора в Черкасской области и Гоблин-шоу в Одессе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Луцке сотни байкеров открыли мотосезон.

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