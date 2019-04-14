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Под рев двигателей: в Луцке сотни байкеров открыли мотосезон

В Луцке больше сотни байкеров со всей Украины и из-за рубежа дали старт мотодвижению. Сотни железных коней натертых до блеска выстроились в центре города. Мотоциклисты радуются – наконец вывели своих железных коней из гаражей и теперь наслаждаются скоростью и рычанием моторов.

Хотя утверждают, правил дорожного движения не нарушают – а водителей четырехколесного транспорта просят теперь быть внимательнее на дороге.

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Под рев двигателей байкеры открыли мотосезон. Более сотни мотоциклистов из разных областей, а еще из Польши и Беларуси – щеголяли своими железными конями.

По случаю открытия мотосезона байкеры организовали заезд по улицам Луцка.

Мотосезон продлится до осени, пока гонять на байках позволит погода. И просьба к водителям авто – смотреть в зеркало заднего вида и быть взаимно вежливыми на дороге.

К слову, электросамокаты в Украине: цена и преимущества экологического транспорта.

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