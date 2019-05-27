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Українські байкери зібралися на перший весняний зліт на Миколаївщині

Українські байкери зібрались на свій перший весняний зліт. Для цього обрали Миколаївщину. Оселилися на березі річки Південний Буг, живуть родинами у польових умовах і влаштовують змагання.

Усі розмови на злеті, звичайно, про мотоцикли. На галявині справжній парад: супербайк, крутий круїзер, швидкі спортивні і класична Ява шістдесятих.

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Серед байкерів – люди різних професій. Лікарів і робітників, інженерів і художників об’єднує любов до мандрівок на мотоциклі.

120 байкерів з усієї країни зібралися на весняний зліт на природі. Водночас – Миколаївщина не єдине місце, куди завітають байкери. Тепер щовихідних байкери збиратимуться в іншій області. Найближчі зльоти – Тарасова гора на Черкащині та Гоблін-шоу в Одесі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Луцьку сотні байкерів відкрили мотосезон.

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