Українські байкери зібралися на перший весняний зліт на Миколаївщині

Українські байкери зібрались на свій перший весняний зліт. Для цього обрали Миколаївщину. Оселилися на березі річки Південний Буг, живуть родинами у польових умовах і влаштовують змагання.

Усі розмови на злеті, звичайно, про мотоцикли. На галявині справжній парад: супербайк, крутий круїзер, швидкі спортивні і класична Ява шістдесятих.

Читайте: Швидкість і адреналін! Тисячі байкерів з’їхалися на фестиваль Дорога на Січ

Серед байкерів – люди різних професій. Лікарів і робітників, інженерів і художників об’єднує любов до мандрівок на мотоциклі.

120 байкерів з усієї країни зібралися на весняний зліт на природі. Водночас – Миколаївщина не єдине місце, куди завітають байкери. Тепер щовихідних байкери збиратимуться в іншій області. Найближчі зльоти – Тарасова гора на Черкащині та Гоблін-шоу в Одесі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Луцьку сотні байкерів відкрили мотосезон.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.