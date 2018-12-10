Украинские беспилотники Spectator: характеристики и возможности коптеров

Украинские беспилотники сейчас достойные конкуренты зарубежным – причем в разы дешевле.

Создать такую ​​совершенную машину украинцам удалось за четыре года войны. До российской агрессии у нас были коптеры 70-х годов выпуска прошлого века.

Завод Меридиан за год делает сотню воздушных разведчиков. Перед тем украинские специалисты изучили зарубежные образцы, и сделали собственные аппараты в 20 раз дешевле, при этом совершенно конкурентными по качеству.

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Новая версия беспилотного летательного аппарата Spectator весит до 7 килограммов. Он может непрерывно лететь 3 часа, передает четкие фото и видео на 35 километров, подниматься может до 3 тысяч метров, а еще птичка оснащена тепловизором и может делать качественные видео даже ночью.

Главное Spectator – тихий из всех украинских разработок и лучше защищен от систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее Факты ICTV писали об уникальных 3D-пазлах украинских изобретателей.

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