Выставка украинских ножей: почему и за что ценят в мире

В Украинском доме сегодня сверкала сталь. Там кузнецы демонстрировали свои лучшие ножи.

Оказывается, их очень ценят в мире за отличное качество. В Украине больше сотни кузнецов. И часто они делают такое, что в мире считают невозможным.

Сегодня поставили очередной рекорд. Роман выковал карту Украины. Ее размеры – чуть больше чем 8 на 12 миллиметров. Стальные очертания усекли в латунь. Такая карта самая маленькая в мире, зато крайне точная.

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К слову, грузинские хачапури и вино, китайский шелк и фарфор, швейцарский сыр и шоколад – это только маленькая часть того, что было сегодня представлено в столичном НСК Олимпийский.

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