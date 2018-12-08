Выставка украинских ножей: почему и за что ценят в мире

В Украинском доме сегодня сверкала сталь. Там кузнецы демонстрировали свои лучшие ножи.

Оказывается, их очень ценят в мире за отличное качество. В Украине больше сотни кузнецов. И часто они делают такое, что в мире считают невозможным.

Сегодня поставили очередной рекорд. Роман выковал карту Украины. Ее размеры – чуть больше чем 8 на 12 миллиметров. Стальные очертания усекли в латунь. Такая карта самая маленькая в мире, зато крайне точная.

Смотрите: Их складывают во всем мире: уникальные 3D-пазлы украинских изобретателей

К слову, грузинские хачапури и вино, китайский шелк и фарфор, швейцарский сыр и шоколад – это только маленькая часть того, что было сегодня представлено в столичном НСК Олимпийский.

Опубликовано Декабрь, 08 в 20:09



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.