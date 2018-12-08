Выставка украинских ножей: почему и за что ценят в мире
В Украинском доме сегодня сверкала сталь. Там кузнецы демонстрировали свои лучшие ножи.
Оказывается, их очень ценят в мире за отличное качество. В Украине больше сотни кузнецов. И часто они делают такое, что в мире считают невозможным.
Сегодня поставили очередной рекорд. Роман выковал карту Украины. Ее размеры – чуть больше чем 8 на 12 миллиметров. Стальные очертания усекли в латунь. Такая карта самая маленькая в мире, зато крайне точная.
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К слову, грузинские хачапури и вино, китайский шелк и фарфор, швейцарский сыр и шоколад – это только маленькая часть того, что было сегодня представлено в столичном НСК Олимпийский.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!