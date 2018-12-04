Их складывают во всем мире: уникальные 3D-пазлы украинских изобретателей

Механические 3D пазлы – хороший подарок и для взрослых, и для детей. Уникальные, захватывающие, развивающие. Причем этот украинский стартап уже покорил мир. Наши пазлы собирают на пяти континентах!

За 2 года обычный стартап перерос в небольшую компанию с производственным циклом, где работают более 200 человек. На специализированных платформах, где желающие со всего мира финансируют проекты, украинская компания деревянных конструкторов уже собрала более миллиона долларов.

Благодаря высокой точности разработки все детали легко трансформируются в готовую модель.

3D детали легко вынимаются и соединяются в целостную конструкцию. Именно один из способов скрепления деталей – запатентованное изобретение компании.

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Экологически чистые конструкторы нравятся всем – возрастных ограничений нет. Модели собирают и разрисовывают, а их дизайнерская резьба по вкусу ценителям оригинальных подарков.

А в Японии разработали новый тип робота. Его зовут Фурхат и его миссия социальная – сделать технологии более человечными.

Опубликовано Декабрь, 04 в 14:08



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