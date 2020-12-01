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Факты / Видео / Украина

Украинские бойцы сбили очередной вражеский беспилотник для разведки

На передовой штаб ООС зафиксировал только один вражеский обстрел. У Катериновки противник применил стрелковое оружие. Наши армейцы на отвечали,, потерь и ранений нет. Накануне оккупанты атаковали четыре раза. В частности, и на Приазовье.

Обстрел противник начал просто днем. Под вражеским огнем оказались позиции морпехов в Гнутово и Водяном. Все происходило по уже привычному сценарию. Сначала прозвучало стрелковое оружие, затем гранатометы.

Армейцы предполагают, что огонь российские оккупанты корректировали с помощью беспилотника. Вчера боевики потеряли очередной коптер.

Именно Владиславу удалось сбить вражеский беспилотник. Рассказывает, противник использует летательные аппараты, как для воздушной разведки, так и для сброса боеприпасов, в частности, гранат ВОГ.

Война на Донбассе

На Приазовье и вблизи Водяного, вражеский беспилотник типа квадрокоптер уже пересекал линию разграничения.

Украинские бойцы нейтрализовали аппарат. Потерь и ранений в рядах украинской армии не зафиксировали. Осуществляли провокационные обстрелы боевики и в районе поселка Шумов.

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