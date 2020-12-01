Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Українські бійці збили черговий ворожий безпілотник для розвідки

На передові штаб ООС зафіксував лише один ворожий обстріл. Біля Катеринівки противник застосував стрілецьку зброю. Наші армійці на провокацію не відповідали, втрат і поранень немає. Напередодні ж окупанти атакували чотири рази. Зокрема, і на Приазов’ї.

Обстріл противник почав просто вдень. Під ворожим вогнем опинилися позиції морпіхів у Гнутовому і Водяному. Все відбувалося за вже звичним сценарієм. Спочатку пролунала стрілецька зброя, потім гранатомети.

Армійці припускають, що вогонь російські  окупанти корегували за допомогою безпілотника. Вчора бойовики втратили черговий коптер.

Саме Владиславу вдалося збити ворожий безпілотник. Розповідає, противник використовує літальні апарати, як для повітряної розвідки, так і для скидання боєприпасів, зокрема, гранат ВОГ.

Війна на Донбасі

На Приазовׄ’ї, поблизу Водяного, ворожий безпілотник типу квадрокоптер вже перетинав лінію розмежування.

Українські бійці нейтралізували апарат. Втрат і поранень у лавах українського війська не зафіксували. Здійснювали провокаційні обстріли бойовики і в районі селища Шумів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Диверсанти бойовиків намагалися замінувати українські позиції на Донбасі
Диверсанти бойовиків намагалися замінувати українські позиції на Донбасі
Гатили з мінометів. Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Гатили з мінометів. Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
На Донбасі затриманий військовий, який побив і підпалив товариша по службі
На Донбасі затриманий військовий, який побив і підпалив товариша по службі
ЗСУ контролюють ситуацію: бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі
ЗСУ контролюють ситуацію: бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі
Черговий гумковой РФ на Донбасі: Україна надіслала ноту в російське МЗС
Черговий гумковой РФ на Донбасі: Україна надіслала ноту в російське МЗС
Три обстріли та мінування Ужівки: як пройшла доба на Донбасі
Три обстріли та мінування Ужівки: як пройшла доба на Донбасі
Поранений снайпером боєць ООС помер у лікарні
Поранений снайпером боєць ООС помер у лікарні
Поблизу Авдіївки снайпер поранив українського військового
Поблизу Авдіївки снайпер поранив українського військового
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка