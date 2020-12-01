Українські бійці збили черговий ворожий безпілотник для розвідки

На передові штаб ООС зафіксував лише один ворожий обстріл. Біля Катеринівки противник застосував стрілецьку зброю. Наші армійці на провокацію не відповідали, втрат і поранень немає. Напередодні ж окупанти атакували чотири рази. Зокрема, і на Приазов’ї.

Обстріл противник почав просто вдень. Під ворожим вогнем опинилися позиції морпіхів у Гнутовому і Водяному. Все відбувалося за вже звичним сценарієм. Спочатку пролунала стрілецька зброя, потім гранатомети.

Армійці припускають, що вогонь російські окупанти корегували за допомогою безпілотника. Вчора бойовики втратили черговий коптер.

Саме Владиславу вдалося збити ворожий безпілотник. Розповідає, противник використовує літальні апарати, як для повітряної розвідки, так і для скидання боєприпасів, зокрема, гранат ВОГ.

Війна на Донбасі

На Приазовׄ’ї, поблизу Водяного, ворожий безпілотник типу квадрокоптер вже перетинав лінію розмежування.

Українські бійці нейтралізували апарат. Втрат і поранень у лавах українського війська не зафіксували. Здійснювали провокаційні обстріли бойовики і в районі селища Шумів.

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