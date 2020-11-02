Война на Донбассе: вражеский беспилотник пересек линию разграничения

Прошлые сутки на Донбассе обошлись без обстрелов. Однако сегодня оккупанты не прекращают нарушать договоренности. На Приазовье, вблизи Водяного, враждебный беспилотник типа квадрокоптер пересек линию разграничения.

Украинские бойцы нейтрализовали аппарат. Потерь и ранений в рядах украинской армии не зафиксировано. Осуществляют провокационные обстрелы боевики и в районе поселка Шумов.

Чтобы провокации были не слишком открытыми, оккупанты применяют глушители. Недавно они обвиняли украинских армейцев в нарушении условий перемирия и создании новых позиций в Шумове.

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Однако окапываются именно противники, им не мешают даже погодные условия. Морпехи, которые защищают здешние позиции говорят, враг не стесняется, копает и в день, и ночью.

Заседание ТКГ относительно обострения на Донбассе

30 октября в штабе Операции объединенных сил сообщили о смерти двух военных. Из-за этого произошло экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.

Результат встречи — договоренность о продлении перемирия.

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