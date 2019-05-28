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Украинские студенты попали в ДТП в Польше

Украинские студенты, которые учатся в Варшаве, попали в дорожную аварию в Польше.

ДТП произошло еще в субботу. Наше посольство сообщило о нем поздно вечером 27 мая.

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Две девушки с тяжелыми травмами находятся в польской больнице. Их уже посетили родственники и консул.

Дипломаты заверили, что держат дело на контроле.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что страховики озвучили статистику ДТП с евробляхами.

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