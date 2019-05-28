Українські студенти потрапили у ДТП у Польщі
Українські студенти, які навчаються у Варшаві, потрапили в дорожню аварію у Польщі.
ДТП сталася ще в суботу. Наше посольство повідомило про неї пізно ввечері 27 травня.
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Двоє дівчат із важкими травмами перебувають у польській лікарні. Їх вже навідали рідні і консул.
Дипломати запевнили, що тримають справу на контролі.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що страховики озвучили статистику ДТП з євробляхами.
2019-05-28Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.