Українські студенти потрапили у ДТП у Польщі

Українські студенти, які навчаються у Варшаві, потрапили в дорожню аварію у Польщі.

ДТП сталася ще в суботу. Наше посольство повідомило про неї пізно ввечері 27 травня.

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Двоє дівчат із важкими травмами перебувають у польській лікарні. Їх вже навідали рідні і консул.

Дипломати запевнили, що тримають справу на контролі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що страховики озвучили статистику ДТП з євробляхами.

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