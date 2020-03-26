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Украинские студенты за рубежом: как учатся в условиях карантина

Мировой карантин из-за пандемии коронавируса застал врасплох немало украинских студентов, получающих образование за рубежом.

Авиасообщение закрыли, кто-то успел вернуться домой, кто-то не захотел.

О том, как живет и учится наша молодежь в условиях карантина в Италии и Швейцарии, и как дистанционно обучаются студенты, которые приехали в Украину — смотрите в сюжете Татьяны Борисович.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему украинцы выбирают обучение за рубежом.

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