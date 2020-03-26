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Українські студенти за кордоном: як навчаються в умовах карантину

Світовий карантин через пандемію коронавірусу застав зненацька чимало українських студентів, які здобувають освіту за кордоном.

Авіасполучення закрили, хтось встиг повернутися додому, хтось не захотів.

Про те, як живе і навчається наша молодь в умовах карантину в Італії та Швейцарії, та як дистанційно навчаються студенти, які приїхали до України – дивіться у сюжеті Тетяни Борисович.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому українці обирають навчання за кордоном.

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