Українські студенти за кордоном: як навчаються в умовах карантину
Світовий карантин через пандемію коронавірусу застав зненацька чимало українських студентів, які здобувають освіту за кордоном.
Авіасполучення закрили, хтось встиг повернутися додому, хтось не захотів.
Про те, як живе і навчається наша молодь в умовах карантину в Італії та Швейцарії, та як дистанційно навчаються студенти, які приїхали до України – дивіться у сюжеті Тетяни Борисович.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому українці обирають навчання за кордоном.
2020-03-26
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