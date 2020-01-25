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Украинцы выбирают обучение за рубежом: преимущества и недостатки образования

Украинская молодежь выбирает зарубежные ВУЗы надеясь получить более качественные знания ,чтобы потом построить успешную карьеру. Правда, за границей, а не в Украине. Факты пообщались с теми, кто вернулся на родину с иностранным дипломом. Какие преимущества и недостатки обучения за границей.

Соломия 3 года проучилась в Польше по специальности телепроизводство, вернулась в Украину и удачно трудоустроился на телевидении. Европейский диплом увеличил ее шансы.

По данным опросов, более 80% украинских студентов за период обучения хотя бы раз давали взятку. Впрочем, украинские ВУЗы могут похвастаться высоким уровнем проходных баллов ЕГЭ, профессиональными и известными в мире преподавателями, богатыми библиотеками и возможностью бесплатного получения образования.

Например, в Польше, студент за год потратит не менее семи тысяч евро. Но подход к студентам совсем другой.

В большинстве зарубежных вузов никогда не заставляют учиться за единой для всех программой. Каждый студент сам составляет недельный план, самостоятельно выбирает предметы и удобные для него дни обучения. Однако для большинства украинцев образование за рубежом – это скорее способ переехать жить за границу.

Факты ICTV ранее писали о главную особенность университетов США и как учатся студенты.

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