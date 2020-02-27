Украинскую молочку вытесняет иностранная: почему бизнес невыгоден и примеры Европы

Молочная отрасль в Украине находится на грани выживания. Впервые за годы независимости произведено меньше 10 млн тонн молока в год и в некоторых регионах уже даже ощущается дефицит молока для переработки.

Кроме этого, полки отечественных супермаркетов активно занимают молочные продукты из Беларуси, Польши и других европейских стран. Среди главных причин – более чем вдвое уменьшение государственной поддержки украинской молочной отрасли. Да и вопрос открытия рынка земли добавляет нестабильности.

Зато во всех соседних странах государство поддерживает фермеров и молочные отрасли, потому что это приносит дополнительные доходы и открывает новые рынки для их предпринимателей.

В каких условиях приходится конкурировать отечественным фермерам и их зарубежным коллегам и какие перспективы у молочного рынка Украины – смотрите в сюжете Сергея Силина и Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему фермеры сворачивают производство.

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