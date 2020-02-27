Українську молочку витісняє іноземна: чому бізнес невигідний та приклади Європи

Молочна галузь в Україні знаходиться на межі виживання. Вперше за роки незалежності вироблено менше 10 млн тон молока на рік і в деяких регіонах вже навіть відчувається дефіцит молока для переробки.

Крім цього, полиці вітчизняних супермаркетів активно займають молочні продукти з Білорусі, Польщі і інших європейських країн. Серед головних причин – більш ніж вдвічі зменшення державної підтримки української молочної галузі. Та й питання відкриття ринку землі додає нестабільності.

Натомість, у всіх сусідніх країнах держава підтримує фермерів і молочні галузі, бо це приносить додаткові прибутки і відкриває нові ринки для їх підприємців.

У яких умовах доводиться конкурувати вітчизняним фермерам і їх закордонним колегам та які перспективи у молочного ринку України – дивіться у сюжеті Сергія Сіліна та Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому фермери згортають виробництво.

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