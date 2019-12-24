Украина без молока! Почему фермеры сворачивают производство

Ситуация в молочной отрасли ежедневно ухудшается. Только за последние 5 лет количество производимого молока сократилось с 11 почти до 10 млн. тонн. Уменьшается и поголовье коров. Причина упадка – отмена поддержки отрасли и неопределенность с рынком земли. Животноводство больше всего под ударом. Ведь без земли негде растить корма.

Фермеры сворачивают свои планы и пытаются достучаться до министров.

Олег Шевчук имеет 1700 гектаров на Житомирщине и держит ферму из тысячи коров. Готов был увеличить поголовье почти вдвое. Однако в настоящее время – заморозил все планы. Его коллеги также в отчаянии.

Эксперты утверждают, такая ситуация толкает украинских фермеров к упрощенному бизнесу. Вырастил и продал. Зато развитые страны, наоборот: торгуют переработкой и зарабатывают намного больше.

Смотрите: В Украине отменяют государственные дотации для аграриев: последствия и что говорят фермеры

В нынешних условиях конкурировать с иностранными производителями украинским фермерам просто нереально. За рубежом существует развитая инфраструктура, современные перерабатывающие цеха, дотации от государства и главное дешевые деньги.

Олег производит молоко экстра класса и продает на переработку местному предприятию. Раньше здесь принимали молоко от населения, но покупатель требует лучшего качества. Если исчезнет ферма – минизавод тоже закроется, а потребитель останется без качественного продукта.

Эксперты утверждают – один работник молочной отрасли дает работу десяти в смежных. Поэтому если в молочке работают до 50 человек, упадок этой отрасли эффектом домино потянет вниз и другие направления: переработку, логистику, торговлю. И без работы останутся полмиллиона человек. Поэтому отрасли нужна срочная помощь от государства.

Если ситуацию коренным образом не изменить, о молочных продуктах отечественного производства можем забыть, а покупать будем импорт и поддерживать иностранных фермеров. Или же резко возрастет количество некачественного порошкового фальсификата.

Факты ICTV ранее писали о том, почему фермеры Украины не могут получить дотации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.