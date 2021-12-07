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Український фільм Чому я живий здобув нагороди двох міжнародних кінофестивалів

Петро Дем'янчук

Фільм українського режисера Віллена Новака Чому я живий переміг на двох міжнародних фестивалях. Стрічку заслужено визнали найкращою картиною на Європейському кінофестивалі Великої Британії та найкращим повнометражним фільмом на Future of Film Awards. Про це повідомляє Одеська кіностудія.

За основу стрічки було взято автобіографічне оповідання Тепер я турок, не козак… письменника та драматурга Євгена Митька. Картина розповідає про українсько-єврейську родину XX століття, яка живе у Маріуполі у часи окупації та фашистського терору. Відомо, що сага створена на основі реальних подій.

Європейський кінофестиваль Великої Британії та Future of Film Awards допомагають митцям демонструвати свої роботи світові. Ці заходи мають на меті гуртування та розвиток кіноундустрії, відкриваючи можливості для талановитих режисерів.

Не тільки фільм Новака може похвалитися досягненнями в індустрії кіно — український фільм Погані дороги увійшов до лонг-листу номінантів на американську кінопремію Оскар в категорії Найкращий іноземний фільм.

Стрічка режисерки та сценаристки Наталії Ворожбит включена в список з 93 картин. Шорт-лист із 15 іноземних картин буде представлений 21 грудня. Офіційний список номінантів стане відомий 8 лютого 2022 року, а сама церемонія вручення Оскара відбудеться 27 березня у Лос-Анджелесі.

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