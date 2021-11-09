Документальный фильм Бабий Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы, снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, вошел в шорт-лист кинопремии European Film Awards, которую называют европейским Оскаром.

Список номинантов сформировала коллегия из более 4 тыс. членов Европейской киноакадемии. Он был объявлен 9 ноября на Европейском кинофестивале в Севилье (Испания).

Всего в номинации лучший документальный фильм за европейский Оскар сразятся 5 кинолент.

Кроме картины Бабий Яр. Контекст (Украина) это Беги (Дания), режиссер Jonas Poher Rasmussen, Мистер Бахман и его класс (Германия), режиссер Мария Шпет, Укрощение сада (Швейцария, Германия) режиссер Саломе Джаши, Самый красивый мальчик в мире (Швеция), режиссер Кристина Линдстром и Кристиан Петри.

Документальный фильм Бабий Яр. Контекст сделала нидерландская компания ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

В основу фильма положена архивная кинохроника о событиях на территории оккупированной Украины. Кровавые события Холокоста от пуль и массовые расстрелы, в том числе трагические события в Бабьем Яру, где всего за два дня – 29–30 сентября 1941 года нацисты расстреляли 33 771 еврея.

В фильме также говорится о советской политике замалчивания и действиях, которые привели к Куреневской трагедии. Продолжительность картины – 120 мин.

Бабий Яр. Контекст – в шорт-листе европейского Оскара / 2 фотографии

European Film Awards, или Европейский киноприз – награда за выдающиеся достижения в европейском кинематографе, которую вручает Европейская киноакадемия (European Film Academy) каждый год, начиная с 1988-го.

По замыслу учредителей она конкурирует с Оскаром как главная кинематографическая премия объединенной Европы. Награды раздают более чем в 10 категориях.

Победители будут объявлены в Берлине 11 декабря 2021 года.

Напомним, на Каннском кинофестивале фильм Бабий Яр. Контекст получил премию Золотой глаз, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

В октябре фильм Сергея Лозницы получил премию Серебряный Хьюго в номинации Лучший документальный фильм на 57-м Международном кинофестивале в Чикаго, а также специальную награду Особая благодарность Лондонского кинофестиваля.