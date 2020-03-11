Украинский фильм Толока: почему стоит посмотреть и первые впечатления от ленты

Завтра (12 марта) в широкий прокат выходит украинская лента Толока режиссера Михаила Ильенко, картина по мотивам баллады Тараса Шевченко. Это история Украины со времен коззачины и до войны на Донбассе. 400 лет в двух часах. Толока, как общественное явление, когда люди объединяются, чтобы построить или сделать что-то вместе — лейтмотив картины.

Строительство дома, как и строительство Украины показывает насколько важно быть сплоченными и не оставлять друг друга в беде.

Рассказать о Толоке как про украинское явление режиссер фильма Михаил Ильенко задумал еще более полувека назад. До этого пытался найти отражение в литературе или поэзии, но не нашел. А поскольку общее дело и сплоченность помогает украинцам переживать тяжелые времена, то и показать это в киноискусстве, считает, было просто необходимо.

Факты ICTV ранее писали рецензию на мультфильм Вперед.

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