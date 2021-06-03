Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Космос

Украинский спутник Сич-2-1 примет участие в миссии SpaceX

Конструкторское бюро Южное имени Янгеля, что в Днепре, подписало контракт с нидерландской компанией о запуске украинского спутника Сич-2-1. Космический аппарат уже собран инженерами, сейчас специалисты готовят наземную систему сегмента дистанционного зондирования.

Затем начнутся радио-технические испытания обеих частей. Разработка аппарата началась еще в 2015 году. Спутник будет осуществлять дистанционное зондирование Земли: в сутки он сможет сделать почти 14 оборотов вокруг земли, четыре-пять из которых будут проходить над территорией Украины.

На орбиту аппарат отправится в рамках миссии компании SpaceX на борту ракеты-носителя Falkon-9. По условиям контракта, нидерландские партнеры будут интегрировать Сич-2-1 с ракетой-носителем. Стоимость разработки конструкторское бюро не разглашает. Запуск запланирован на декабрь 2021 года.

— Его задача — это вести мониторинг поверхностей. Это могут быть народно-хозяйственные задачи, как выявление паводков, экологических бедствий, геокадастровые задачи.

Это могут быть и задачи, связанные с обороноспособностью нашей страны, — делится Сергей Полуян, руководитель информационно-коммуникационного отделения Конструкторского бюро Южное им. Янгеля.

Стоимость запуска спутника Сич-2-1

В апреле стало известно, что запуск спутника Сич-2-1 будет стоить Украине $1,9 млн. Об этом сообщил Владимир Тафтай — глава Государственного космического агентства Украины.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Финляндия готовится запустить на орбиту спутник из фанеры
Финляндия готовится запустить на орбиту спутник из фанеры
Большая стройка превратила направление Днепр-Кривой Рог в европейскую трассу
Большая стройка превратила направление Днепр-Кривой Рог в европейскую трассу
Украина заключила контракт для запуска на орбиту спутника Сич-2-30
Украина заключила контракт для запуска на орбиту спутника Сич-2-30
Мехатроника в школе: в Днепре открыли кабинеты с немецкими конструкторами
Мехатроника в школе: в Днепре открыли кабинеты с немецкими конструкторами
Пробил тепловую изоляцию: кусок космического мусора повредил часть МКС
Пробил тепловую изоляцию: кусок космического мусора повредил часть МКС
Китайский космический корабль совершил успешную стыковку с космической станцией
Китайский космический корабль совершил успешную стыковку с космической станцией
Маск показал фото космического корабля Starship SN16, который готовят к запуску
Маск показал фото космического корабля Starship SN16, который готовят к запуску
Вертолет NASA Ingenuity совершил шестой полет на Марсе с некоторыми проблемами
Вертолет NASA Ingenuity совершил шестой полет на Марсе с некоторыми проблемами
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка