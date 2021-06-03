Украинский спутник Сич-2-1 примет участие в миссии SpaceX

Конструкторское бюро Южное имени Янгеля, что в Днепре, подписало контракт с нидерландской компанией о запуске украинского спутника Сич-2-1. Космический аппарат уже собран инженерами, сейчас специалисты готовят наземную систему сегмента дистанционного зондирования.

Затем начнутся радио-технические испытания обеих частей. Разработка аппарата началась еще в 2015 году. Спутник будет осуществлять дистанционное зондирование Земли: в сутки он сможет сделать почти 14 оборотов вокруг земли, четыре-пять из которых будут проходить над территорией Украины.

На орбиту аппарат отправится в рамках миссии компании SpaceX на борту ракеты-носителя Falkon-9. По условиям контракта, нидерландские партнеры будут интегрировать Сич-2-1 с ракетой-носителем. Стоимость разработки конструкторское бюро не разглашает. Запуск запланирован на декабрь 2021 года.

— Его задача — это вести мониторинг поверхностей. Это могут быть народно-хозяйственные задачи, как выявление паводков, экологических бедствий, геокадастровые задачи. Это могут быть и задачи, связанные с обороноспособностью нашей страны, — делится Сергей Полуян, руководитель информационно-коммуникационного отделения Конструкторского бюро Южное им. Янгеля.

Стоимость запуска спутника Сич-2-1

В апреле стало известно, что запуск спутника Сич-2-1 будет стоить Украине $1,9 млн. Об этом сообщил Владимир Тафтай — глава Государственного космического агентства Украины.

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