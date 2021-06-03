Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle / Космос

Український супутник Січ-2-1 візьме участь у місії SpaceX

Конструкторське бюро Південне імені Янгеля, що в Дніпрі, підписало контракт з нідерландською компанією про запуск українського супутника Січ-2-1. Космічний апарат вже зібраний інженерами, нині фахівці готують наземну систему сегменту дистанційного зондування.

Потім розпочнуться радіо-технічні випробування обох частин. Розробка апарату стартувала ще у 2015 році. Супутник здійснюватиме дистанційне зондування Землі: за добу він зможе зробити майже 14 обертів навколо землі, чотири-п’ять з яких проходитимуть над територією України.

На орбіту апарат вирушить у межах місії компанії SpaceX на борту ракети-носія Falkon-9. За умовами контракту, нідерландські партнери мають інтегрувати Січ-2-1 з ракетою-носієм. Вартість розробки конструкторське бюро не розголошує. Запуск запланований на грудень 2021 року.

 – Його завдання – це вести моніторинг поверхонь. Це можуть бути народно-господарські завдання, як виявлення паводків, екологічних лих, геокадастрові завдання.

Це можуть бути і завдання, пов’язані з обороноздатністю нашої країни, – ділиться Сергій Полуян, керівник інформаційно-комунікаційного відділення Конструкторського бюро Південне ім. Янгеля.

Вартість запуску супутника Січ-2-1

У квітні стало відомо, що запуск супутника Січ-2-1 коштуватиме Україні $1,9 млн. Про це повідомив Володимир Тафтай – очільник Державного космічного агенства України.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Фінляндія готується запустити на орбіту супутник із фанери
Фінляндія готується запустити на орбіту супутник із фанери
Велике будівництво перетворило напрямок Дніпро-Кривий Ріг на європейську трасу
Велике будівництво перетворило напрямок Дніпро-Кривий Ріг на європейську трасу
Україна уклала контракт для запуску на орбіту супутника Січ-2-30
Україна уклала контракт для запуску на орбіту супутника Січ-2-30
Мехатроніка в школі: у Дніпрі відкрили кабінети з німецькими конструкторами
Мехатроніка в школі: у Дніпрі відкрили кабінети з німецькими конструкторами
Пробив теплову ізоляцію: шматок космічного сміття пошкодив частину МКС
Пробив теплову ізоляцію: шматок космічного сміття пошкодив частину МКС
Китайський космічний корабель здійснив успішну стиковку зі станцією
Китайський космічний корабель здійснив успішну стиковку зі станцією
Маск показав фото космічного корабля Starship SN16, що готують до запуску
Маск показав фото космічного корабля Starship SN16, що готують до запуску
Гелікоптер NASA Ingenuity здійснив шостий політ на Марсі з деякими проблемами
Гелікоптер NASA Ingenuity здійснив шостий політ на Марсі з деякими проблемами
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка