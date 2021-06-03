Український супутник Січ-2-1 візьме участь у місії SpaceX

Конструкторське бюро Південне імені Янгеля, що в Дніпрі, підписало контракт з нідерландською компанією про запуск українського супутника Січ-2-1. Космічний апарат вже зібраний інженерами, нині фахівці готують наземну систему сегменту дистанційного зондування.

Потім розпочнуться радіо-технічні випробування обох частин. Розробка апарату стартувала ще у 2015 році. Супутник здійснюватиме дистанційне зондування Землі: за добу він зможе зробити майже 14 обертів навколо землі, чотири-п’ять з яких проходитимуть над територією України.

На орбіту апарат вирушить у межах місії компанії SpaceX на борту ракети-носія Falkon-9. За умовами контракту, нідерландські партнери мають інтегрувати Січ-2-1 з ракетою-носієм. Вартість розробки конструкторське бюро не розголошує. Запуск запланований на грудень 2021 року.

– Його завдання – це вести моніторинг поверхонь. Це можуть бути народно-господарські завдання, як виявлення паводків, екологічних лих, геокадастрові завдання. Це можуть бути і завдання, пов’язані з обороноздатністю нашої країни, – ділиться Сергій Полуян, керівник інформаційно-комунікаційного відділення Конструкторського бюро Південне ім. Янгеля.

Вартість запуску супутника Січ-2-1

У квітні стало відомо, що запуск супутника Січ-2-1 коштуватиме Україні $1,9 млн. Про це повідомив Володимир Тафтай – очільник Державного космічного агенства України.

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