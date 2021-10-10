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Дарина Реготун |

Украинский военный забег в Киеве собрал бойцов из разных стран мира

Первый Украинский военный забег стартовал в Киеве. В нем приняли участие более тысячи участников. Также к забегу присоединились бойцы из Литвы, Великобритании, Канады, США и Швеции.

Главная цель события: объединить общество и армию, а также помочь с реабилитацией ветеранов.

Право участвовать в забеге имели гражданские, действующие и бывшие военные. Для армейцев событие было бесплатным, другие платили благотворительный взнос.

Вырученные средства пойдут на поддержку семей погибших воинов.

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