Український військовий забіг у Києві зібрав бійців з різних країн світу

Перший Український військовий забіг стартував у Києві. У ньому взяли участь понад тисячу учасників. Також до забігу доєдналися бійці з Литви, Великобританії, Канади, США та Швеції.

Головна мета події: об’єднати суспільство та армію, а також допомогти з реабілітацією ветеранів.

Право брати участь у забігу мали цивільні, чинні та колишні військові. Для армійців подія була безкоштовною, інші платили благодійний внесок.

Виручені кошти підуть на підтримку сімей загиблих воїнів.

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