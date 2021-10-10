Український військовий забіг у Києві зібрав бійців з різних країн світу
Перший Український військовий забіг стартував у Києві. У ньому взяли участь понад тисячу учасників. Також до забігу доєдналися бійці з Литви, Великобританії, Канади, США та Швеції.
Головна мета події: об’єднати суспільство та армію, а також допомогти з реабілітацією ветеранів.
Право брати участь у забігу мали цивільні, чинні та колишні військові. Для армійців подія була безкоштовною, інші платили благодійний внесок.
Виручені кошти підуть на підтримку сімей загиблих воїнів.
2021-10-10