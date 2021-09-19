Винницкий Veteran Hub за год совершил более 2 тыс. услуг для ветеранов
Veteran Hub в Виннице отмечает годовщину со дня образования. Его открыли во время пандемии, но несмотря на это волонтеры все же смогли оказать помощь ветеранам и их родным.
Там они смогли увидеться с боевыми побратимами, получить юридическую поддержку или совет психолога.
В общем волонтеры оказали более 2 тыс. услуг. Также ветеранам помогают найти работу. Все это бесплатно.
Винницкий хаб обслуживает весь западный регион. Такие учреждения действуют также в Киеве и Днепре.
Veteran Hub — это совместный проект Фонда Елены Пинчук, Виктора Пинчука и общественной организации Собратья.
2021-09-19