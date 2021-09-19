Винницкий Veteran Hub за год совершил более 2 тыс. услуг для ветеранов

Veteran Hub в Виннице отмечает годовщину со дня образования. Его открыли во время пандемии, но несмотря на это волонтеры все же смогли оказать помощь ветеранам и их родным.

Там они смогли увидеться с боевыми побратимами, получить юридическую поддержку или совет психолога.

В общем волонтеры оказали более 2 тыс. услуг. Также ветеранам помогают найти работу. Все это бесплатно.

Винницкий хаб обслуживает весь западный регион. Такие учреждения действуют также в Киеве и Днепре.

Veteran Hub — это совместный проект Фонда Елены Пинчук, Виктора Пинчука и общественной организации Собратья.

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