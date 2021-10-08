Украинский Египет: где посмотреть пирамиды и в чем их особенность

Что общего между Украиной и Египтом? Удивитесь, но пирамиды. На Полтавщине их две. Это уникальное явление для европейского континента. Обе сооружены в XIX веке. Именно тогда в Украине родственные усыпальницы были трендом богатых.

Над селом Комендантовка возвышается усыпальница начала XIX века. Построил ее местный дворянин Александр Билевич. Туристическая тропа к уникальному сооружению не зарастает, особенно — с началом пандемии. Все экскурсии проводит заведующая сельским историко-краеведческим музеем Алла.

— Этих пирамид в Европе три. Одна — в Риме, вторая — в Березовой Рудке, и одна у нас. Очень много к нам туристов едет. Особенно — май-июнь. В день по три-четыре экскурсии даже было в этом году, — рассказала она.

Высота пирамиды — 15 метров. Ее стены выстояли все войны. Секрет кроется в специальном растворе.

— К извести добавляли кровь крупного рогатого скота и белки яиц. Этот материал очень был крепким, им и лепили эти гранитные глыбы, — сказала Алла.

Усыпальница Билевичей — действующий храм с 2010 года. После 90 лет упадка ее реставрировали и буквально отмывали.

— В течение года моется вся пирамида. Тратится колоссальное количество всяких мочалок… Потом еще шесть лет она реставрируется, а пристройка последние два года достраивается, — рассказал настоятель храма Святой Софии отец Роман.

Вторая украинская пирамида тоже на Полтавщине, в селе Березовая Рудка. Построил ее местный дворянин Игнат Закревский, который путешествовал в Египет и бредил всем, что с ним связано. К тому же, Закревский был масоном, а именно треугольник и всевидящее око их любимый символ.

— Эти пирамиды — определенная обособленность в погребальном ритуале, который на сегодняшний день трактуется в абсолютно разных сферах. Начиная от магических, связанных с масонством и заканчивая просто эстетическими предпочтениями заказчиков, — сказал историк Александр Алферов.

Пирамида стала настоящим украшением села. Впрочем, в советское время ее разворовали, останки перезахоронили, а само сооружение пытались разрушить.

Тогдашнюю власть пирамида не устраивала эстетично, поэтому в ход пошли бульдозеры. Однако даже самая мощная техника не смогла сравнять усыпальницу с землей, а лишь немного ее повредила.

— Эти пирамиды испытывали попытки уничтожения, некоторые из них начинали разбирать на кирпич… Все для того, чтобы убить это место, — сказал Александр.

И сколько таких сооружений было уничтожено — неизвестно. Историки говорят, что в XIX веке в Украине начался настоящий пирамидовий бум и это исключительно особенность нашего народа, ведь в Европе в то время усыпальниц по типу египетских не сводили.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.