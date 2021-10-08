Український Єгипет: де подивитися піраміди і в чому їхня особливість

Що спільного між Україною і Єгиптом? Здивуєтеся, але піраміди. На Полтавщині їх дві. Це унікальне явище для європейського континенту. Обидві зведені в XIX столітті. Саме тоді в Україні родинні усипальниці були трендом серед заможніх.

Над селом Комендантівка височить усипальниця початку XIX століття. Побудував її місцевий дворянин Олександр Білевич. Туристична стежка до унікальної споруди не заростає, особливо – з початком пандемії. Всі екскурсії проводить завідувачка сільського історико-краєзнавчого музею Алла.

– Цих пірамід у Європі три. Одна – в Римі, друга – в Березовій Рудці, і одна у нас. Дуже багато до нас туристів їде. Особливо – травень-червень. В день по три-чотири екскурсії навіть було цьогоріч, – розповіла вона.

Висота піраміди – 15 метрів. Її стіни вистояли всі війни. Секрет криється в спеціальному розчині.

– До вапна додавали кров великої рогатої худоби і білки яєць. Цей матеріал дуже був міцним, ним і ліпили ці гранітні брили, – сказала Алла.

Усипальниця Білевичів – діючий храм із 2010 року. Після 90 років занепаду її реставрували і буквально відмивали.

– Протягом року миється вся піраміда. Витрачається колосальна кількість усіляких мочалок… Потім ще шість років вона реставрується, а прибудова останні два роки добудовується, – розповів настоятель храму Святої Софії отець Роман.

Друга українська піраміда теж на Полтавщині, в селі Березова Рудка. Побудував її місцевий дворянин Гнат Закревський, який подорожував Єгиптом і марив усім, що з ним пов’язане. До того ж, Закревський був масоном, а саме трикутник і всевидяче око їхній улюблений символ.

– Ці піраміди – певна відособленість у поховальному ритуалі, який на сьогодні трактується в абсолютно різних сферах. Починаючи від магічних, пов’язаних із масонством, і закінчуючи просто естетичними уподобаннями замовників, – сказав історик Олександр Алфьоров.

Піраміда стала справжньою окрасою села. Втім, за радянських часів її розікрали, останки перепоховали, а саму споруду намагалися зруйнувати.

Тодішню владу піраміда не влаштовувала естетично, тому в хід пішли бульдозери. Однак навіть найпотужніша техніка не змогла зрівняти усипальницю із землею, а лише трохи її пошкодила.

– Ці піраміди зазнали спроб знищення, деякі з них починали розбирати на цеглу… Все для того, щоб убити це місце, – сказав Олександр.

І скільки таких споруд було знищено – невідомо. Історики кажуть, що в XIX столітті в Україні розпочався справжній пірамідовий бум і це виключно особливість нашого народу, адже в Європі в той час усипальниць на зразок єгипетських не зводили.

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