Українці обирають навчання за кордоном: переваги та недоліки освіти

Українська молодь обирає закордонні ВУЗи сподіваючись здобути більш якісні знання аби потім побудувати успішну кар’єру. Щоправда, за кордоном, а не в Україні. Факти поспілкувалися з тими, хто повернувся на батьківщину з іноземним дипломом. Які переваги та недоліки навчання закордоном.

Соломія 3 роки провчилася в Польщі за спеціальністю телевиробництво, повернулася в Україну та вдало працевлаштувалася на телебаченні. Європейський диплом збільшив її шанси.

За даними опитувань, понад 80% українських студентів за період навчання хоча б раз давали хабар. Утім, українські ВУЗи можуть похвалитися високим рівнем прохідних балів ЗНО, професійними та відомими у світі викладачами, багатими бібліотеками та можливістю безкоштовного здобуття освіти.

Наприклад, у Польщі, студент за рік витратить не менше семи тисяч євро. І підхід до студентів зовсім інший.

У більшості закордонних вишів ніколи не примушують вчитися за єдиною для всіх програмою. Кожен студент сам складає тижневий план, самостійно обирає предмети та зручні для нього дні навчання. Однак для більшості українців закордонна освіта – це швидше спосіб переїхати на проживання за кордон.

Факти ICTV раніше писали про головну особливість університетів США та як вчаться студенти.

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