Образование в США: главная особенность университетов и как учатся студенты

Максимум практики – это главная особенность обучения в американских вузах. Здесь сделают все, чтобы, получив диплом, вы были полностью готовы к работе. Поэтому в университетах лучшее оборудование, специалисты-практики и сотрудничество с ведущими компаниями. Еще одна особенность – студентов учат не зазубривать факты, а уметь ими пользоваться. Занятия – серия вопросов и ответов.

Объяснить особенности американского образования попросили Юлию Ильчук. Украинка преподает в Стэнфорде, говорит: чувствует себя свободной. Нет Минобразования или методкабинетов в вузах. Сама формирует курсы, сама может их менять. А еще может больше внимания уделять каждому студенту, поскольку их у нее 12, а не 100.

Не только преподаватели делают замечания студентам. Те критикуют друг друга, и преподавателей. Открыто или при анонимных опросах,что в Америке очень распространено. Это еще и инструмент борьбы с коррупцией.

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Коррупция в американских вузах случается.

Например, в начале года разгорелся скандал: известные люди, используя связи, пытались пристроить детей в университеты. Однако, c рук им это не сошло. Одного отца осудили на 5 месяцев, еще одной мамt – звезде сериала Отчаянные домохозяйки – Фелисити Хаффман дали четырнадцать дней тюрьмы, 250 часов исправительных работ и еще и оштрафовали на 300 тыс. lолларов. Хотя платить за знания в США не привыкли.

Сейчас Юлия в Украине. Преподаватели, которые имеют с университетом постоянный контракт, время от времени могут отдохнуть от преподавания. Но даже на расстоянии преподаватель общается со своими студентами. Например, пишет им рекомендации для работодателей. Ведь от этого, как и от оценок, зависит, найдут ли они работу.

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