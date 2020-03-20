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Украинцы вошли в топ-50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize

Сразу двое украинцев вошли в топ-50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize.

Это Наталья Гладких — специальный педагог из Киева, которая более 9 лет учит детей с инвалидностью, а также Александр Жук, учитель информатики из Запорожья. Он выучил язык жестов, чтобы делиться с детьми с нарушениями слуха тонкостями IT и создает с учениками роботов и солнечные панели.

Ежегодно лучший учитель получает $1 млн и возможность влиять на образование на всей планете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как 9-летний парень из Одессы стал самым молодым учителем Украины.

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