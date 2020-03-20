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Українці увійшли у топ-50 найкращих вчителів світу за версію Global Teacher Prize

Одразу двоє українців увійшли до топ-50 найкращих учителів світу за версією Global Teacher Prize.

Це Наталя Гладких – спеціальний педагог із Києва, яка понад 9 років навчає дітей з інвалідністю, а також Олександр Жук, учитель інформатики із Запоріжжя. Він вивчив мову жестів, щоб ділитися з дітьми з порушеннями слуху тонкощами IT та створює з учнями роботів і сонячні панелі.

Щороку найкращий учитель отримує $1 млн та можливість впливати на освіту на всій планеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як 9-річний хлопець з Одеси став наймолодшим викладачем України.

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