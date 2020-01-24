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Факты / Видео / Мир

Украинца оштрафовали на €150 за неправильную парковку в Давосе

Украинцу выписали штраф в 150 евро за нарушение правил дорожного движения и дерзкую парковку на тротуаре в Давосе.

Своим авто представитель украинской делегации загородил почти половину прохода. Поэтому полиция отреагировала сразу. Оставили сообщение на лобовом стекле.

Мужчина признался, что за все дни пребывания на форуме впервые нарушил правила. К штрафу отнесся спокойно и заверил, что оплатит его немедленно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве начали наказывать за неправильную парковку.

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