Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Українця оштрафували на €150 за неправильне паркування у Давосі

Українцеві виписали штраф у 150 євро за порушення правил дорожнього руху і зухвале паркування на тротуарі в Давосі.

Своїм авто представник української делегації загородив майже половину проходу. Тож поліція відреагувала одразу. Залишили повідомлення на лобовому склі.

Чоловік зізнався, що за усі дні перебування на форумі вперше порушив правила. До штрафу поставився спокійно і запевнив, що сплатить його негайно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві почали карати за неправильне паркування.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Загрози для світу та розвиток України: про що говорили в Давосі
Молодь збудує бізнес і приверне інвестиції в Україну: міжнародні партнери у Давосі
Виступи Зеленського, Сенцова і Гончарука у Давосі – головні теми
Інвестуйте зараз: повна промова Зеленського для Українського сніданку у Давосі
Інвестиції повернуться за 2-5 років – Зеленський на Українському сніданку у Давосі
Український сніданок у Давосі: Гончарук озвучив плани уряду на 5 років
Український сніданок у Давосі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Арахамія поспілкувався з російськими журналістами в Давосі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка