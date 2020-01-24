Українця оштрафували на €150 за неправильне паркування у Давосі

Українцеві виписали штраф у 150 євро за порушення правил дорожнього руху і зухвале паркування на тротуарі в Давосі.

Своїм авто представник української делегації загородив майже половину проходу. Тож поліція відреагувала одразу. Залишили повідомлення на лобовому склі.

Чоловік зізнався, що за усі дні перебування на форумі вперше порушив правила. До штрафу поставився спокійно і запевнив, що сплатить його негайно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві почали карати за неправильне паркування.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.