Укрепляются и подтягивают тяжелую технику. К чему готовятся боевики под Донецком

С позиции ВСУ под Донецком открывается вид не только на взлетные полосы аэропорта и его разрушены терминалы, отсюда видно и сам оккупированный город. Расстояние до врага здесь составляет менее километра, поэтому сюда постоянно прилетают снаряды и пули врага. Впрочем, вместе с пулеметами по нашим позиция часто работает и снайпер.

Российские оккупационные войска также все чаще стали использовать противопехотные мины ПОМ-2, осколки от которых уничтожают все в радиусе семи метров. К тому же, воины в который раз подчеркивают то, что враг укрепляется, и готовит к бою тяжелую технику. Подробнее в сюжете Владислава Круглова.

Напомним, накануне боевики пытались подкрасться к позициям ВСУ под Донецком, украинские военные дали отпор.